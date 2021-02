“Guardate come è diventata la mia mano”. Nek, la prima foto dopo l’incidente: come sta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nek ha pubblicato su Instagram la prima foto della sua mano in seguito all’incidente che ha subìto a novembre 2020. Il cantante, infatti, ha rischiato di perdere la mobilità dell’arto dopo una brutta disavventura che lo ha profondamente segnato. Recentemente Silvia Toffanin lo aveva intervistato nel suo programma Verissimo. Lì ha potuto raccontare la sua disavventura e tutto ciò che ha provato in quei momenti di terrore in cui ha pensato di non farcela, di morire quasi. Ma cos’è successo? Il cantante si è ferito nella sua casa di campagna mentre armeggiava con una sega circolare che gli ha compromesso alcune dita della mano. A quel punto sarebbe anche potuto morire dissanguato se non avesse avuto la freddezza di prendere la macchina e guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo. Nek è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nek ha pubblicato su Instagram ladella suain seguito alche ha subìto a novembre 2020. Il cantante, infatti, ha rischiato di perdere la mobilità dell’artouna brutta disavventura che lo ha profondamente segnato. Recentemente Silvia Toffanin lo aveva intervistato nel suo programma Verissimo. Lì ha potuto raccontare la sua disavventura e tutto ciò che ha provato in quei momenti di terrore in cui ha pensato di non farcela, di morire quasi. Ma cos’è successo? Il cantante si è ferito nella sua casa di campagna mentre armeggiava con una sega circolare che gli ha compromesso alcune dita della. A quel punto sarebbe anche potuto morire dissanguato se non avesse avuto la freddezza di prendere la macchina e guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo. Nek è ...

