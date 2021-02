Grillo iscrive Super Mario ai 5S. E mette il veto sul Carroccio. Il fondatore rinvia il voto degli iscritti su Rousseau. Vuole che il premier confermi gli impegni in pubblico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) veto sulla Lega e voto su Rousseau congelato. Il colpo di scena arriva in serata, al termine del secondo giro di consultazioni tra la delegazione del Movimento 5 Stelle e il premier incaricato Mario Draghi. Quando il fondatore in persona, Beppe Grillo, con un video indirizzato agli iscritti spariglia le carte sul tavolo. Pocco più di sei minuti in cui l’elevato parla a ruota libera. E alla fine ci scappa pure un “vaffanc…” come ai tempi del Vaffa Day. Ma il senso e il peso di quel video messaggio postato sui Facebook è molto più politico nonostante i toni. Un lungo preambolo per dire che il voto su Rousseau previsto per oggi, al momento, è congelato. Perché dare il via libera al Governo Draghi non può prescindere da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021)sulla Lega esucongelato. Il colpo di scena arriva in serata, al termine del secondo giro di consultazioni tra la delegazione del Movimento 5 Stelle e ilincaricatoDraghi. Quando ilin persona, Beppe, con un video indirizzato aglispariglia le carte sul tavolo. Pocco più di sei minuti in cui l’elevato parla a ruota libera. E alla fine ci scappa pure un “vaffanc…” come ai tempi del Vaffa Day. Ma il senso e il peso di quel video messaggio postato sui Facebook è molto più politico nonostante i toni. Un lungo preambolo per dire che ilsuprevisto per oggi, al momento, è congelato. Perché dare il via libera al Governo Draghi non può prescindere da ...

