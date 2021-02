Grecia | proteste contro il disegno di legge che introduce la polizia nelle università

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) screenshotInal voto tra le numerose potreste, ildiche prevede l’introduzione di un corpo diall’interno delleInè arrivato il giorno del voto per ildiche prevede l’introduzione di un corpo diall’interno delle. Questa proposta ha creato numerosenel mondo universitario e aspri scontri tra maggioranza ed opposizione. Leggi anche ->Covid in: 28 gradi e folle sulle spiagge. Sanzioni dellaa chi non indossava la mascherina IldiIldiproposto dal ...

banueen : RT @muratcinar: ?? '20 minuti di caffè turco con Murat Cinar' ?? #019 | Proteste universitarie, pace&amore con #Atene e la carta uigura per… - muratcinar : ?? '20 minuti di caffè turco con Murat Cinar' ?? #019 | Proteste universitarie, pace&amore con #Atene e la carta ui… - AdornatoAntonio : RT @mcc43_: 'Grandi proteste studentesche in #Grecia contro la nuova legge #università del governo conservatore Nea Democratia, che ostacol… - semprecontro : RT @mcc43_: 'Istituiscono la polizia dentro l' #università e vogliono che stiamo zitti' #studenti #Grecia #Atene lacrimogeni... 3a SETTIM… - aleLand03 : RT @mcc43_: 'Istituiscono la polizia dentro l' #università e vogliono che stiamo zitti' #studenti #Grecia #Atene lacrimogeni... 3a SETTIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia proteste

facta.news

... Christos Tarantilis, ha intanto accusato il leader del partito di opposizione Syriza, l'ex premier Alexis Tsipras, di "irresponsabilità" per aver invitato i cittadini a partecipare alledi ...Atene, 10 feb 11:39 - atteso per oggi il voto del Parlamento greco sul disegno di legge università, finito ieri al centro di un aspro dibattito tra maggioranza...Il disegno di legge. Il disegno di legge proposto dal Ministero dell’Istruzione greco prevede l’introduzione di un corpo di polizia all’interno delle università al fine di ...Almeno 30 persone sono state arrestate oggi ad Atene durante una protesta di piazza, organizzata mentre è in corso il dibattito in ...