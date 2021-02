Grande Fratello Vip, è davvero finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Il commento di lei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso degli ultimi giorni il gossip vociferava in merito alla possibile rottura della relazione che legava Luca Onestini e Ivana Mrazova. Vi ricordiamo che il loro amore è sbocciato al Grande Fratello Vip 2 e oggi, dopo quasi tre anni d’amore, alcune indiscrezioni lascerebbero pensare che i due ex gieffini siano in crisi o addirittura si siano già lasciati. Ma come stanno realmente le cose? Il rapporto è davvero finito? Il recente messaggio di lei su Instagram in realtà farebbe ben sperare. GF Vip, il post di Luca Onestini Risale a poche ore fa il post di Luca Onestini condiviso sul suo profilo Instagram, ove, grazie a una foto ha annunciato orgogliosamente di aver superato brillantemente l’esame ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso degli ultimi giorni il gossip vociferava in merito alla possibile rottura della relazione che legava. Vi ricordiamo che il loro amore è sbocciato alVip 2 e oggi, dopo quasi tre anni d’amore, alcune indiscrezioni lascerebbero pensare che i due ex gieffini siano in crisi o addirittura si siano già lasciati. Ma come stanno realmente le cose? Il rapporto èfinito? Il recente messaggio di lei su Instagram in realtà farebbe ben sperare. GF Vip, il post diRisale a poche ore fa il post dicondiviso sul suo profilo Instagram, ove, grazie a una foto ha annunciato orgogliosamente di aver superato brillantemente l’esame ...

