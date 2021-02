Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta scopre che Tommaso Zorzi l’ha nominata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Aria di maretta tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta dopo quanto accaduto nella scorsa puntata. Il confronto che la Ruta ha avuto con Francesco Baccini, infatti, avrebbe deluso Tommy. Perché? La versione data da Maria Teresa era molto, molto lontana da quella che Francesco Baccini, senza risentimento, aveva fornito in diretta di fronte alla gieffina freezata. Così Tommaso Zorzi, in nomination, a causa di quanto accaduto, aveva fatto proprio il nome di Maria Teresa Ruta. Niente di clamoroso: in questo, infatti, l’influencer è stato sempre coerente. Ogni volta che non gli è andata bene qualcosa ha sempre portato in nomination chi di dovere, Francesco Oppini e ... Leggi su trendit (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Aria di maretta tradopo quanto accaduto nella scorsa puntata. Il confronto che laha avuto con Francesco Baccini, infatti, avrebbe deluso Tommy. Perché? La versione data daera molto, molto lontana da quella che Francesco Baccini, senza risentimento, aveva fornito in diretta di fronte alla gieffina freezata. Così, in nomination, a causa di quanto accaduto, aveva fatto proprio il nome di. Niente di clamoroso: in questo, infatti, l’influencer è stato sempre coerente. Ogni volta che non gli è andata bene qualcosa ha sempre portato in nomination chi di dovere, Francesco Oppini e ...

