Gran Bretagna, così Elton John e Michael Caine cercano di convincere i britannici a vaccinarsi: lo spot del servizio sanitario (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) mobilita Elton John e Michael Caine per convincere i cittadini a vaccinarsi contro il coronavirus: in un video la star del pop e l’attore due volte premio Oscar rassicurano il pubblico sull’efficacia dei vaccini e sul modo migliore per affrontare quella che il cantante definisce “questa miserabile malattia“. Il video mostra Elton John impegnato in un provino per una parte in uno spot per promuovere il piano di immunizzazione del Paese: il cantante finge di ricevere una dose prima di intonare la sua hit del 1983 ‘I’m Still Standing’. Dopo diverse riprese il regista gli dice: “Grazie, Elton, ti faremo sapere”. E lui risponde: “Beh, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilnazionale britannico (Nhs) mobilitaperi cittadini acontro il coronavirus: in un video la star del pop e l’attore due volte premio Oscar rassicurano il pubblico sull’efficacia dei vaccini e sul modo migliore per affrontare quella che il cantante definisce “questa miserabile malattia“. Il video mostraimpegnato in un provino per una parte in unoper promuovere il piano di immunizzazione del Paese: il cantante finge di ricevere una dose prima di intonare la sua hit del 1983 ‘I’m Still Standing’. Dopo diverse riprese il regista gli dice: “Grazie,, ti faremo sapere”. E lui risponde: “Beh, con ...

La7tv : #tagada Francesco #Specchia spiega quali saranno le priorità per il governo #Draghi: 'Vaccinazione sul modello Gran… - ilfattovideo : Gran Bretagna, così Elton John e Michael Caine cercano di convincere i britannici a vaccinarsi: lo spot del servizi… - Noovyis : (Gran Bretagna, così Elton John e Michael Caine cercano di convincere i britannici a vaccinarsi: lo spot del serviz… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Vaccino, Johnson: 'In Gran Bretagna prima dose a un quarto degli adulti' #BorisJohnson - Macheteleggi : RT @MediasetTgcom24: Vaccino, Johnson: 'In Gran Bretagna prima dose a un quarto degli adulti' #BorisJohnson -