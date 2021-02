Governo: Vacca (M5S), 'Movimento decida prima possibile, Italia aspetta' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "ll M5S decida il prima possibile se appoggiare un Governo Draghi, come auguro, o meno. L'Italia aspetta ormai da troppo tempo un Governo e un Parlamento pienamente operativi. La pandemia Covid19 non aspetta". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca Vacca. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "ll M5Silse appoggiare unDraghi, come auguro, o meno. L'ormai da troppo tempo une un Parlamento pienamente operativi. La pandemia Covid19 non". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca

TV7Benevento : Governo: Vacca (M5S), 'Movimento decida prima possibile, Italia aspetta'... - Lucant6 : @mafumi50 @mostro15119736 @cantacann @faberpiredda @PoliticaPerJedi Ma il discorso non era questo, signore. Se poi… - JCimador : @SkyTG24 Tema: Perché non vaccinare studenti e insegnati e tecnici 'nelle scuole'? Pensieri normali in un'Italia ch… - BarbaranolaNola : @mesoada @VittoriaLaManti @matteorenzi L’economia, a settembre era più 16,2% rispetto a settembre 2019...non si ved… - RiccardoStracu1 : @terraeliberta @Aramcheck76 @FabioMontale @ilmanifesto Tu ti illudi. Stanno creando il mito dell'unto del signore p… -