Governo | Piero Angela | ‘Draghi punti su energia | innovazione e scuola’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Puntare anche sulla scuola, come intende fare il presidente incaricato Mario Draghi, 'va benissimo". Ma per essere davvero competitivi con gli altri Paesi è necessario investire soprattutto sulla cosiddetta 'macchina della ricchezza costituita da energia, innovazione e scuola". Una sfida da cogliere senza esitazione "se vogliamo che il Paese abbia quel benessere cui tutti ambiscono". In altri termini, occorre potenziare 'l'università e la ricerca". E' il consiglio che arriva dal giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela che, conversando con l'AdnKronos, offre i suoi suggerimenti all'ex presidente della Bce sottolineando la necessità di proiettare l'Italia nel futuro valorizzando in particolare la ricerca scientifica.

