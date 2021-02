Governo | Orlando | ' se Salvini avanti così compete per premio Altiero Spinelli' **

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io credo che secontinua su questa strada potràre per il... in 12 ore da acerrimo nemico dell'Ue è diventato un sostenitore". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Porta a Porta.

fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Alleanza con M5s è passaggio obbligato per campo alternativo alla destra. L’auspicio è non torna… - fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - Adnkronos : Governo, Orlando: 'Renzi autore fallimento, ha impedito nascita esecutivo' - pietro_busacca : RT @mariamacina: Al tanto odiato Renzi, il sicario, il pistolero, il disperato, il killer politico del PD- così definito da Bettini e Orlan… - TV7Benevento : **Governo: Orlando, 'questioni poste da M5S assolutamente accoglibili'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Orlando

Il Fatto Quotidiano

... è la spinta neldi un altro militante. Ora il quadro politico si complica. Se Lega e Fi ... Non a caso stamattina il vicesegretario del Pd Andreaha ribadito l'importanza di una ...Per rappresentare le varie anime dem servirebbero almeno tre caselle tra Andrea, Dario ... Un'altra personalità che avrebbe molta difficoltà a fare parte di uncon ministri della Lega è ...Con M5S serve un rapporto per un sistema alleanza alternativo alla destra altrimenti si va al voto da soli". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta.Il superministro green, come chiesto dal Movimento 5 Stelle, ci sarà. La conferma è arrivata tramite i rappresentanti del Wwf nelle dichiarazioni seguite ...