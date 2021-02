Governo: Orlando, 'Renzi ha fatto buco e Mattarella ha messo toppa' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io sono sicuro che Renzi abbia fatto il buco e la toppa l'abbia messa Mattarella. E' una mia interpretazione ma dubito sapesse che andava a finire così. Non sono sicuro che avesse tutte queste certezze. Io resto convinto che fare una crisi in piena pandemia non sia un'idea brillantissima". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io sono sicuro cheabbiaile lal'abbia messa. E' una mia interpretazione ma dubito sapesse che andava a finire così. Non sono sicuro che avesse tutte queste certezze. Io resto convinto che fare una crisi in piena pandemia non sia un'idea brillantissima". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Porta a Porta.

