Governo | Orlando | ' crisi inedita | possibili altri passaggi non previsti' **

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Non abbiamo notizie di un terzo giro di consultazioni, ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad unache ha caratteristiche del tutto inedite, la sua soluzione può richiedere ancheal momento non preventivati". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea, ospite di Radio 24 Il Sole 24 ore.

Anche se ai leader non dispiacerebbe, la loro presenza alsembra da escludere. Così come ... Restano in panchina i tre candidati forti del Pd, Franceschini, Guerini e, che potrebbero ......, alcuni componenti dello staff. Ma, all'improvviso, compare Beppe Grillo. Il capelli ... Leggi anche Il programma delDraghi I possibili ministri delDraghi Cosa farà Conte? ...Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Se una maggioranza ha grande contraddizioni al suo interno governarla è difficile e già lo era molto quella che abbiamo alle spalle. Un suo allargamento”, in particolare c ...Un governo in piena sintonia con la pandemia: uniti ma distanti. Questa sembra essere ‘l’unità’ attorno alla figura di Mario Draghi. Da Leu fino alla Lega le differenze di vedute permangono tutte: dal ...