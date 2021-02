Governo | Orlando | “Alleanza con M5s è passaggio obbligato per campo alternativo alla destra L’auspicio è non tornare al Pd del 2018”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “L’col M5s? Non so se sarà strutturale o meno. Penso che se si vuole costruire un, anche in vista delle prossime elezioni, ilè il rapporto con il M5s, che è l’unica via che si presenta, le altre sono chiacchiere. Chi nel Pd critica questa linea proponga un’alternativa credibile.naturalmente di tutti è che non si vogliaal Pd del, che non soltanto non aveva numeri migliori di questo, ma soprattutto aveva un sistema di alleanze pressoché nullo, una situazione che nessuno mi auguro voglia riproporre “. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal vicesegretario del Pd, Andrea, circa una ...