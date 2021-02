**Governo: M5S attende segnale Draghi, ipotesi voto a partire da stasera (2)** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - I rumors su un possibile intervento di Draghi al termine delle consultazioni sono rimbalzati a tal punto che è arrivata una comunicazione ufficiale a chiarire che il premier incaricato non sarebbe intervenuto. I 5 Stelle sono comunque intenzionati ad avviare il voto online, come anticipato dall'Adnkronos, in serata -"90%", dicono fonti di primo piano- o al più tardi domattina, "ma è solo una questione di organizzazione, non una questione politica". I segnali sul via libera a un ministero a matrice ecologista sarebbero arrivati, non solo durante il confronto tra Draghi e la delegazione guidata da Grillo ma anche dopo. "Esistono anche i telefoni", riferiscono dei beninformati. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - I rumors su un possibile intervento dial termine delle consultazioni sono rimbalzati a tal punto che è arrivata una comunicazione ufficiale a chiarire che il premier incaricato non sarebbe intervenuto. I 5 Stelle sono comunque intenzionati ad avviare ilonline, come anticipato dall'Adnkronos, in serata -"90%", dicono fonti di primo piano- o al più tardi domattina, "ma è solo una questione di organizzazione, non una questione politica". I segnali sul via libera a un ministero a matrice ecologista sarebbero arrivati, non solo durante il confronto trae la delegazione guidata da Grillo ma anche dopo. "Esistono anche i telefoni", riferiscono dei beninformati.

marattin : Due anni fa era saldo il governo Lega-M5S. Ancora un anno fa, il Covid (quasi) non sapevamo che fosse, le “sardine”… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - ricpuglisi : Qui ho spiegato alla grillina @AnnaMacina73 che la vera svolta del governo potrebbe essere la loro assenza dal gove… - OnlineAletheia : Governo, stop voto Rousseau: M5S attende segnale Draghi #attendesegnaleDraghi #Governo #Grillo #M5S - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Giustizia, green, no Mes. Ecco le stelle polari per il Governo #Draghi. Parla il deputato #M5S @FraSilvestriM5S: 'Bisog… -