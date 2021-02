Governo, Grillo rinvia il voto su Rousseau. Proteste dei militanti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Vi chiedo pazienza, aspettiamo”. Così Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, con un colpo di scena ha rinviato il voto sul Governo Draghi sulla piattaforma Rousseau. Cosa bisogna aspettare? “Che Draghi (non un banchiere di Dio, ma un ‘grillino’ dice Beppe) dica pubblicamente cosa deve fare, che abbia le idee chiare…”. Anche se le idee chiare – ha rincarato il leader de facto del M5S in un video postato sul suo blog – “non ce le ha nessuno”. Per questo il voto slitta. Forse di 24 ore. La paura per uno “sbrigativo” no al Governo Draghi della base del Movimento, magari di 60mila persone, ha spinto Grillo a riscendere in campo. Ho qualcosa da dirvi! https://t.co/Y0BJw0URXd — Beppe Grillo (@beppe Grillo) February ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Vi chiedo pazienza, aspettiamo”. Così Beppe, garante del Movimento 5 Stelle, con un colpo di scena hato ilsulDraghi sulla piattaforma. Cosa bisogna aspettare? “Che Draghi (non un banchiere di Dio, ma un ‘grillino’ dice Beppe) dica pubblicamente cosa deve fare, che abbia le idee chiare…”. Anche se le idee chiare – ha rincarato il leader de facto del M5S in un video postato sul suo blog – “non ce le ha nessuno”. Per questo ilslitta. Forse di 24 ore. La paura per uno “sbrigativo” no alDraghi della base del Movimento, magari di 60mila persone, ha spintoa riscendere in campo. Ho qualcosa da dirvi! https://t.co/Y0BJw0URXd — Beppe(@beppe) February ...

