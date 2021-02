Governo, Grillo: “Ci vuole il ministero per la Transizione ecologica. Ma niente Lega che non ha mai capito una mazza di ambiente” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Io ho proposto una cosa che accade nel mondo, di fare il ministero della Transizione ecologica-sostenibile per far convergere diversi ministeri”. Così Beppe Grillo, in una diretta Facebook ha parlato di uno dei temi che gli sta più a cuore: l’ambiente. Poi mette in guardia il premier incaricato: “Non deve entrarci la Lega perché la Lega di ambiente non ci ha mai capito una mazza di niente…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Io ho proposto una cosa che accade nel mondo, di fare ildella-sostenibile per far convergere diversi ministeri”. Così Beppe, in una diretta Facebook ha parlato di uno dei temi che gli sta più a cuore: l’. Poi mette in guardia il premier incaricato: “Non deve entrarci laperché ladinon ci ha maiunadi…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

