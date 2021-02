Governo: Furlan, 'chiesto a Draghi proroga blocco licenziamenti e cig Covid' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Nell'emergenza del Paese c'è soprattutto il tema del lavoro: i dati parlano di centinaia di migliaia di posti persi. Per questo abbiamo chiesto che il tema del blocco dei licenziamenti e la proroga della cig Covid sia assolutamente confermata". Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan, nel corso dell'incontro con il presidente del consiglio incaricato, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Nell'emergenza del Paese c'è soprattutto il tema del lavoro: i dati parlano di centinaia di migliaia di posti persi. Per questo abbiamoche il tema deldeie ladella cigsia assolutamente confermata". Così il leader della Cisl, Annamaria, nel corso dell'incontro con il presidente del consiglio incaricato, Mario

