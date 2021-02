Governo Draghi, viceministro PD Orlando: “Zingaretti ministro? Perché no” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Governo Draghi, Orlando: “Zingaretti ministro? Perché no” Andrea Orlando, vicesegretario Pd, non disdegna l’ipotesi che Zingaretti possa andare al parlamento come nuovo ministro. Infatti durante una intervista a Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, risponde alla domanda che gli chiede se vedrebbe il segretario dem nell’esecutivo. “Noi abbiamo detto una cosa molta chiara a Draghi: valuti lei le persone che possano aiutarla meglio. Noi non daremo nomi secchi ma daremo la disponibilità del Pd a dare una mano”, ha aggiunto. Inoltre durante l’intervista Orlando spara a zero su Matteo Renzi in relazione alla crisi di Governo aperta a fine anno: “Io penso che Renzi abbia ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021): “no” Andrea, vicesegretario Pd, non disdegna l’ipotesi chepossa andare al parlamento come nuovo. Infatti durante una intervista a Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, risponde alla domanda che gli chiede se vedrebbe il segretario dem nell’esecutivo. “Noi abbiamo detto una cosa molta chiara a: valuti lei le persone che possano aiutarla meglio. Noi non daremo nomi secchi ma daremo la disponibilità del Pd a dare una mano”, ha aggiunto. Inoltre durante l’intervistaspara a zero su Matteo Renzi in relazione alla crisi diaperta a fine anno: “Io penso che Renzi abbia ...

