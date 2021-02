Governo: Draghi non farà dichiarazioni al termine consultazioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Il premier incaricato Mario Draghi non rilascerà dichiarazioni alla stampa al termine delle consultazioni. Lo apprende l'Adnkronos, mentre nelle ultime ore, complice l'attesa per il voto della base M5S, erano rimbalzati con insistenza rumors su un possibile intervento del presidente al termine degli incontri portati avanti nella giornata di oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Il premier incaricato Marionon rilasceràalla stampa aldelle. Lo apprende l'Adnkronos, mentre nelle ultime ore, complice l'attesa per il voto della base M5S, erano rimbalzati con insistenza rumors su un possibile intervento del presidente aldegli incontri portati avanti nella giornata di oggi.

