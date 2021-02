Governo Draghi, Meloni: «Strano che Salvini parli a nome centrodestra», verso la spaccatura? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Governo Draghi – Mercoledì 10 febbraio 2021. Draghi mette a dura prova non soltanto il Movimento 5 stelle, ma anche la solidità del centrodestra. Che ci fosse “aria di burrasca” lo si era intuito già al primo giro di consultazioni, quando Forza Italia, Lega e Fratelli di Italia si erano presentati come forze politiche singole. La conferma poi con la “giravolta” inattesa di Salvini, che si è detto favorevole al Governo di “alto profilo”. Il senatore si è detto disposto a “gettare il cuore oltre l’ostacolo”, criticando apertamente “chi fa capricci, mette veti o ha dubbi”. Una chiara allusione al Pd e a Grillo, che sarebbero poco propensi a governare con i Verdi. A ribadire invece il suo no a Draghi la Meloni, che non ha risparmiato una “stoccata” allo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)– Mercoledì 10 febbraio 2021.mette a dura prova non soltanto il Movimento 5 stelle, ma anche la solidità del. Che ci fosse “aria di burrasca” lo si era intuito già al primo giro di consultazioni, quando Forza Italia, Lega e Fratelli di Italia si erano presentati come forze politiche singole. La conferma poi con la “giravolta” inattesa di, che si è detto favorevole aldi “alto profilo”. Il senatore si è detto disposto a “gettare il cuore oltre l’ostacolo”, criticando apertamente “chi fa capricci, mette veti o ha dubbi”. Una chiara allusione al Pd e a Grillo, che sarebbero poco propensi a governare con i Verdi. A ribadire invece il suo no ala, che non ha risparmiato una “stoccata” allo ...

fattoquotidiano : Governo, Fornero a La7: “La conversione di Salvini per Draghi? Senza pudore. Chieda scusa agli immigrati per suo tr… - fattoquotidiano : Governo, Grillo: “Draghi è un grillino, mi chiama ‘elevato’ io lo chiamo ‘supremo’. Prima di fargli fare il meetup… - borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - MariaAversano1 : RT @Caffe_Graziella: #mentana dice che #Draghi non può dire pubblicamente cosa intende fare al governo solo x far votare gli elettori del… - siamonoitv2000 : 'Intervenire sulla pubblica amministrazione. La #burocrazia frena le attività economiche'. Sergio Rizzo, vice diret… -