Governo Draghi, le consultazioni di oggi: news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nuova giornata di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi in vista del nuovo govenro. A partire dalle 10.30, a Montecitorio, l'ex presidente della Bce ha incontrato enti locali e forze sociali. ''Come conferenza delle Regioni abbiamo indicato due priorità assolute: la prima è quella della lotta alla pandemia, che rispetto allo scorso anno vede uno strumento nuovo e decisivo, i vaccini. Quindi abbiamo offerto tutta la nostra collaborazione affinché la campagna vaccinale sia la più rapida e incisiva possibile''. ''In quanto sentinelle del territorio siamo consapevoli delle difficoltà del momento, e con molta discrezione abbiamo voluto dare alcuni spunti per traghettare il paese verso un nuovo futuro. Già ad agosto abbiamo offerto una nostra proposta al Governo sull'utilizzo dei fondi del Recovery perché siamo ...

