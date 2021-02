Governo Draghi, le condizioni di Grillo: “Fuori la Lega”. E rimanda il voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Beppe Grillo blocca il voto su Rousseau – “aspettiamo che dice pubblicamente Draghi” – e chiede al premier incaricato di tenere la Lega Fuori dal nascente Governo. Il garante del M5S ieri sera tardi ha pubblicato sul suo blog un video di circa sei minuti in cui in sostanza rimanda la votazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau in merito all’entrata o meno dei 5 Stelle nell’esecutivo Draghi perché vuole capire meglio quali sono le intenzioni dell’ex presidente della Bce, che oggi incontrerà le parti sociali. In sostanza Grillo vuole vedere se il premier incaricato terrà Fuori la Lega dalla maggioranza. Grillo blocca il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Beppeblocca ilsu– “aspettiamo che dice pubblicamente” – e chiede al premier incaricato di tenere ladal nascente. Il garante del M5S ieri sera tardi ha pubblicato sul suo blog un video di circa sei minuti in cui in sostanzala votazione degli iscritti sulla piattaformain merito all’entrata o meno dei 5 Stelle nell’esecutivoperché vuole capire meglio quali sono le intenzioni dell’ex presidente della Bce, che oggi incontrerà le parti sociali. In sostanzavuole vedere se il premier incaricato terràladalla maggioranza.blocca il ...

