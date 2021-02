Governo Draghi, Iovino: “Doveroso per noi rispettare Grillo, ci ha sempre visto lungo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aspettiamo di ascoltare i temi che Draghi metterà al centro del suo programma di Governo, poi tutti gli attivisti potranno decidere. Ma questo è un percorso che va seguito con grande rispetto per il nostro garante, che è sceso in campo personalmente nelle consultazioni proprio a garanzia degli attivisti”. Lo afferma Luigi Iovino, parlamentare del Movimento Cinque Stelle e facilitatore per la Campania. “Non è il momento – spiega Iovino riferendosi alla fronda del no di Lezzi e Di Battista – di posizionamenti personali, ricordiamo sempre quanto è importante fare squadra, discutere ma mantenere una posizione chiara e senza paure. Non ci spaventano il no o il si, purché ci sia chiaro che rimaniamo uniti, mantenendo posizioni razionali. Prendere posizioni nette senza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aspettiamo di ascoltare i temi chemetterà al centro del suo programma di, poi tutti gli attivisti potranno decidere. Ma questo è un percorso che va seguito con grande rispetto per il nostro garante, che è sceso in campo personalmente nelle consultazioni proprio a garanzia degli attivisti”. Lo afferma Luigi, parlamentare del Movimento Cinque Stelle e facilitatore per la Campania. “Non è il momento – spiegariferendosi alla fronda del no di Lezzi e Di Battista – di posizionamenti personali, ricordiamoquanto è importante fare squadra, discutere ma mantenere una posizione chiara e senza paure. Non ci spaventano il no o il si, purché ci sia chiaro che rimaniamo uniti, mantenendo posizioni razionali. Prendere posizioni nette senza ...

