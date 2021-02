Governo Draghi | il M5s rinvia il voto su Rousseau

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – L’annuncio sul blog delle stelle, stamani, segue la traccia indicata ieri sera dal fondatore Beppe Grillo, che aveva invitato a rimandare il voto sulla piattaforma Rousseau in merito al governo Draghi. Detto, fatto: “Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati”, scandisce il post firmato dal capo politico Vito Crimi.

