Governo Draghi, Grillo Parla al Movimento 5 Stelle: vi Chiedo un Attimo di Pazienza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Beppe Grillo si rivolge al Movimento 5 Stelle e Parla del Governo Draghi. “Io aspetterei un Attimo, per fare delle domande cui voi dovete dare delle risposte. Sarete voi a decidere cosa dovremo fare: andare, non andare, mandare affanculo questo o quell’altro. Vediamo un Attimo. Vi Chiedo un Attimo di Pazienza” afferma. “Io mi aspettavo il banchiere di Dio, Leggi su youreduaction (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Beppesi rivolge aldel. “Io aspetterei un, per fare delle domande cui voi dovete dare delle risposte. Sarete voi a decidere cosa dovremo fare: andare, non andare, mandare affanculo questo o quell’altro. Vediamo un. Viundi” afferma. “Io mi aspettavo il banchiere di Dio,

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - Majden3 : RT @AnnaxNar: Dopo l'intervista di ieri a #DiMartedì di #Crimi sottoscrivo sempre più la famosa frase di @beppe_grillo sui giornalai di que… - AndFranchini : Governo: parte il dialogo, sindacati e imprese da Draghi - Politica - ANSA -