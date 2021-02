Governo Draghi, domani il voto degli iscritti M5s su Rousseau. Ecco il quesito (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Movimento Cinque Stelle “incassa” il ministero per la transizione ecologica e annuncia che domani si voterà sulla piattaforma Rousseau sul sostegno al Governo Draghi. A dirlo è il capo politico del Movimento Vito Crimi, in un post su Facebook, dove parla di «ottima notizia» e spiega che, così, il ministero per la Transizione ecologica entra di fatto «nell’agenda di Governo e diventa realtà». «Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricato Draghi per la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta», aggiunge. Il quesito sul Governo tecnico-politico Il quesito sottoposto agli iscritti sarà: «Sei d’accordo che il MoVimento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Movimento Cinque Stelle “incassa” il ministero per la transizione ecologica e annuncia chesi voterà sulla piattaformasul sostegno al. A dirlo è il capo politico del Movimento Vito Crimi, in un post su Facebook, dove parla di «ottima notizia» e spiega che, così, il ministero per la Transizione ecologica entra di fatto «nell’agenda die diventa realtà». «Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricatoper la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta», aggiunge. Ilsultecnico-politico Ilsottoposto aglisarà: «Sei d’accordo che il MoVimento ...

