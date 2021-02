Governo Draghi: Di Battista voterà “no” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Governo Draghi: sulla piattaforma Rousseau Alessandro Di Battista voterà “no” e si prepara all’addio al Movimento 5 stelle “Io non ho mai detto in vita mia votate in un determinato modo, posso dire come voterò io e voterò ‘no’. Non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso”. Così Alessandro Di Battista durante un’intervista… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021): sulla piattaforma Rousseau Alessandro Di“no” e si prepara all’addio al Movimento 5 stelle “Io non ho mai detto in vita mia votate in un determinato modo, posso dire come voterò io e voterò ‘no’. Non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso”. Così Alessandro Didurante un’intervista… L'articolo Corriere Nazionale.

