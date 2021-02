Governo Draghi, caos M5s tra voto rinviato e richieste di Grillo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stop al voto su Rousseau per l’appoggio al Governo Draghi, Grillo rilancia: “Vogliamo un super ministero ecologico, mettiamo dei fiori nei nostri bazooka” “Mettiamo dei fiori nei nostri bazooka”. Beppe Grillo conclude cosi’ un post sul suo blog, nel quale torna a chiedere la nascita di un ‘super ministero ecologico’, quel dicastero della Transizione energetica ed… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stop alsu Rousseau per l’appoggio alrilancia: “Vogliamo un super ministero ecologico, mettiamo dei fiori nei nostri bazooka” “Mettiamo dei fiori nei nostri bazooka”. Beppeconclude cosi’ un post sul suo blog, nel quale torna a chiedere la nascita di un ‘super ministero ecologico’, quel dicastero della Transizione energetica ed… L'articolo Corriere Nazionale.

ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Fornero a La7: “La conversione di Salvini per Draghi? Senza pudore. Chieda scusa agli immigrati per suo tr… - fattoquotidiano : Governo, Grillo: “Draghi è un grillino, mi chiama ‘elevato’ io lo chiamo ‘supremo’. Prima di fargli fare il meetup… - OnlineAletheia : Governo, stop voto Rousseau: M5S attende segnale Draghi #attendesegnaleDraghi #Governo #Grillo #M5S - CarlottaMarche7 : RT @borghi_claudio: Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (Cgil)… -