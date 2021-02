Governo Draghi, Bonaccini: “Incontro né dovuto né scontato. Abbiamo apprezzato il suo obiettivo di rafforzare il piano vaccinale” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “È stata un’occasione di Incontro che non era né dovuta e né scontata, anzi introduce un metodo innovativo perché poche volte sia successo che un premier chieda un confronto con le rappresentanze degli enti locali, per noi è importante”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. “Più si vaccineranno le persone più si passerà a una fase di tranquillità per tutti. Abbiamo offerto la massima collaborazione. Abbiamo apprezzato le parole del presidente del Consiglio incaricato di voler rafforzare il piano” di vaccinazione“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “È stata un’occasione diche non era né dovuta e né scontata, anzi introduce un metodo innovativo perché poche volte sia successo che un premier chieda un confronto con le rappresentanze degli enti locali, per noi è importante”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna, Stefano, al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario. “Più si vaccineranno le persone più si passerà a una fase di tranquillità per tutti.offerto la massima collaborazione.le parole del presidente del Consiglio incaricato di voleril” di vaccinazione“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

