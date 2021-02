Governo Draghi, Bonaccini dopo le consultazioni: “Ristori? È bene che arrivino il prima possibile a chi li merita” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ci siamo detti che i Ristori è bene che arrivino il prima possibile a chi li merita e chi li devi avere. Punto. E quindi si mettano in campo. Mi auguro da parte del Governo tutto il possibile affinché – parecchi sono arrivati ma ce ne sono anche tanti altri che ancora devono arrivare, e come lei può capire, chi come noi vive sul territorio dalla mattina alla sera è il primo ad avere interesse a nome di chi è in difficoltà davvero di poter avere quelle risorse. Il primo punto che mi aveva chiesto: noi domattina avremo una Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e brevi manu daremo un parere tra virgolette formale ed informale allo stesso tempo perché va emanato un nuovo dpcm a breve e quindi faremo domattina una valutazione, ad esempio sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ci siamo detti che icheila chi lie chi li devi avere. Punto. E quindi si mettano in campo. Mi auguro da parte deltutto ilaffinché – parecchi sono arrivati ma ce ne sono anche tanti altri che ancora devono arrivare, e come lei può capire, chi come noi vive sul territorio dalla mattina alla sera è il primo ad avere interesse a nome di chi è in difficoltà davvero di poter avere quelle risorse. Il primo punto che mi aveva chiesto: noi domattina avremo una Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e brevi manu daremo un parere tra virgolette formale ed informale allo stesso tempo perché va emanato un nuovo dpcm a breve e quindi faremo domattina una valutazione, ad esempio sul ...

