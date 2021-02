Governo diretta | Draghi | l' ok di Confindustria e dei sindacati Lega e Forza Italia | nostro sì senza veti Meloni | Salvini non parli a nome di tutto il centrodestra

DadoneFabiana : La democrazia diretta è alla base del progetto politico del @Mov5Stelle ed è ciò che ci differenzia da sempre. Sara… - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - fattoquotidiano : Governo, la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Segui la diretta tv - nona_onda : RT @RadioRadioWeb: 'Stanno mettendo al #Governo la persona che, se io devo pensare chi è stato il padre italiano e fondatore dell’euro, non… - IndomitusVirtus : RT @RadioRadioWeb: 'Stanno mettendo al #Governo la persona che, se io devo pensare chi è stato il padre italiano e fondatore dell’euro, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diretta

Ladella giornata Ore 16.18 - Meloni: strano Salvini parli per il centrodestra 'È naturale che si siano incontrati in vista della formazione della squadra diche appoggiano, non foss'....... Basta rinvii, dovete darci la possibilità di sostenere il Movimento con un forte No a Draghi', incalza Beppe. 'Ma non lo avete ancora capito che spaccate il movimento se andate al...Se Draghi scioglierà positivamente la riserva, dovrà poi presentare il programma e la lista dei ministri del governo. La maggioranza che lo sosterrà non è ancora chiara. Giorgia Meloni starebbe ...Alla domanda su cosa succederebbe se, dopo il rinvio della consultazione su Rousseau, prevalessero i no a Draghi, Crippa risponde: “Io questo non posso dirlo. 10.25 – Crimi: “Voto temporaneamente sosp ...