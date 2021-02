**Governo: D'Alimonte, 'Salvini ha posizionato Lega come leader centro moderato europeista'** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Salvini ha posizionato la Lega come il partito leader di un centro moderato europeista. Una svolta importante per tutto il sistema politico italiano che segna la fine del sovranismo radicale". E' il pensiero del politologo docente di 'Sistema politico italiano' alla Luiss, Roberto D'Alimonte, che all'Adnkronos spiega: "Il leader del Carroccio continuerà ad usare argomenti sovranisti, cioè rappresenterà in maniera diversa dagli altri partiti gli interessi italiani e la difesa della sovranità nazionale. Lo farà non più in opposizione all'Europa ma in una cornice di accettazione dell'Unione con un europeismo diverso, più critico rispetto a quello di Calenda, Renzi o Zingaretti". Secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "halail partitodi un. Una svolta importante per tutto il sistema politico italiano che segna la fine del sovranismo radicale". E' il pensiero del politologo docente di 'Sistema politico italiano' alla Luiss, Roberto D', che all'Adnkronos spiega: "Ildel Carroccio continuerà ad usare argomenti sovranisti, cioè rappresenterà in maniera diversa dagli altri partiti gli interessi italiani e la difesa della sovranità nazionale. Lo farà non più in opposizione all'Europa ma in una cornice di accettazione dell'Unione con un europeismo diverso, più critico rispetto a quello di Calenda, Renzi o Zingaretti". Secondo ...

