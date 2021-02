**Governo: D'Alimonte, 'Salvini ha posizionato Lega come leader centro moderato europeista'** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : **Governo: D'Alimonte, 'Salvini ha posizionato Lega come leader centro moderato europeista'**... - fmarengo5912 : RT @ManuelaPerrone: Tsunami Draghi sui partiti? Sul @sole24ore Roberto D'Alimonte scrive che 'il sistema non sarà più lo stesso' se con il… - andvaccaro : RT @ManuelaPerrone: Tsunami Draghi sui partiti? Sul @sole24ore Roberto D'Alimonte scrive che 'il sistema non sarà più lo stesso' se con il… - paolorm2012 : RT @ManuelaPerrone: Tsunami Draghi sui partiti? Sul @sole24ore Roberto D'Alimonte scrive che 'il sistema non sarà più lo stesso' se con il… - QPeriscopica : RT @ManuelaPerrone: Tsunami Draghi sui partiti? Sul @sole24ore Roberto D'Alimonte scrive che 'il sistema non sarà più lo stesso' se con il… -