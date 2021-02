Agenzia_Ansa : 'Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso'. È quanto afferma il capo politico… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Crimi: “Rassicurati su reddito di cittadinanza. Ora faremo parlare gli iscritti, contiamo nell’inte… - petergomezblog : Governo, la diretta – Conte: “Se fossi iscritto a Rousseau voterei a favore di Draghi”. - TV7Benevento : Governo: Crimi, 'voto Rousseau su Draghi domani dalle 10 alle 18'... - Vito_Troiano : Sì al ministero della Transizione ecologica, si sblocca voto su Rousseau -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Crimi

Vitoha annunciato che si terrà domani. Il segnale che potrebbe sbloccare definitivamente le trattative per la nascita delDraghi è arrivato. Dopo che in mattinata Beppe Grillo aveva ...20.22:bene Draghi su ministro ecologia "Un'ottima notizia: il ministero per la Transizione ecologica entra nell'agenda die diventerà realtà". Lo scrive il capo politico M5s Vitoin un post. "Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito ha aggiunto- e il ...Il voto su Rousseau sul governo Mario Draghi si terrà domani dalle 10 alle 18. Lo ha annunciato il capo politico M5S Vito Crimi. La votazione inizialmente prevista per oggi è slittata per le tensioni ...Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Dalle ore 10 alle ore 18 di domani 11 febbraio 2021 gli iscritti aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a ...