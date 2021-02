Governo, Crimi su La7: “Draghi ci ha sorpreso, più grillino di così non potevamo immaginarlo. Lo abbiamo messo in guardia dagli inaffidabili” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Draghi ha parlato di ambiente come primo punto del programma di Governo. Forse più grillino di così non potevamo immaginarlo. Questa cosa ci ha sorpreso fin dal primo giorno, perché è stato il primo punto che ha messo su tavolo”. così, a “Dimartedì” (La7), il capo politico del M5s, Vito Crimi, commenta i due colloqui avuti dalla delegazione del M5s con il presidente incaricato Mario Draghi, aggiungendo: “Credo che questo sorprenderà anche quelli che hanno organizzato il ‘Vaffa Day Draghi’ quando conosceranno i contenuti del programma che ha messo in piedi in questi giorni di consultazioni”. Crimi risponde alle domande incrociate dei giornalisti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “ha parlato di ambiente come primo punto del programma di. Forse piùdinon. Questa cosa ci hafin dal primo giorno, perché è stato il primo punto che hasu tavolo”., a “Dimartedì” (La7), il capo politico del M5s, Vito, commenta i due colloqui avuti dalla delegazione del M5s con il presidente incaricato Mario, aggiungendo: “Credo che questo sorprenderà anche quelli che hanno organizzato il ‘Vaffa Day’ quando conosceranno i contenuti del programma che hain piedi in questi giorni di consultazioni”.risponde alle domande incrociate dei giornalisti in ...

