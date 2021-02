Governo: Centro Livatino, 'si revisioni piano spesa su Giustizia rispetto a bozza 12 gennaio' (3) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - IL Centro Livatino chiede interventi di questo tipo, "non estemporanee riforme dell'istituto giuridico della prescrizione dei reati come quelle a più riprese proposte e talora approvate. E' il vero intervento che merita di essere realizzato per contemperare il diritto dell'imputato a non essere indefinitamente sottoposto all'esercizio dell'azione penale e l'esigenza di effettiva repressione del crimine". Molto inoltre "vi è da fare in ambito penale per l'informatizzazione degli atti processuali aventi forma scritta: in questo comparto, infatti, la digitalizzazione versa in una fase ben più arretrata rispetto a quella del processo civile. A essa dovranno necessariamente essere destinate importanti risorse, poiché da essa dipende la speditezza di una serie di attività processuali e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - ILchiede interventi di questo tipo, "non estemporanee riforme dell'istituto giuridico della prescrizione dei reati come quelle a più riprese proposte e talora approvate. E' il vero intervento che merita di essere realizzato per contemperare il diritto dell'imputato a non essere indefinitamente sottoposto all'esercizio dell'azione penale e l'esigenza di effettiva repressione del crimine". Molto inoltre "vi è da fare in ambito penale per l'informatizzazione degli atti processuali aventi forma scritta: in questo comparto, infatti, la digitalizzazione versa in una fase ben più arretrataa quella del processo civile. A essa dovranno necessariamente essere destinate importanti risorse, poiché da essa dipende la speditezza di una serie di attività processuali e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse ...

marcotravaglio : NUOVO DEVOTO-DRAGHI Ammucchiata. Classica definizione per un governo che mettesse insieme destra, centro e sinistra… - Giorgiolaporta : 7 elettori su 10 del #centrodestra stanno dicendo no al Governo #Draghi. L'unico spiraglio è fargli fare un governo… - Giorgiolaporta : Dopo i brindisi per il #ConteOut, il popolo di #centrodestra si scatena sui social contro un accordo di legislatura… - comedian72 : RT @Michele_Arnese: Dalle parole di Grillo e Crimi si evince che finalmente con Draghi la transizione energetica e l'ambiente saranno al ce… - marin_cdm : RT @Patrizi79006416: @PaolaAnna8 @GiancarloDeRisi Per la lamorgese, l'importante è che entrino più possibile, più ne entrano e più soldi in… -