Governo: Centro Livatino, 'si revisioni piano spesa su Giustizia rispetto a bozza 12 gennaio' (2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per la Giustizia civile la proposta è anzitutto quella di rendere possibile il "graduale inserimento nella magistratura ordinaria - con concorsi riservati o con corsie preferenziali nei concorsi ordinari - di coloro che oggi amministrano Giustizia come magistrati onorari. Quanto al personale di cancelleria, va incrementato soprattutto per le Corti d'Appello e per la Corte di Cassazione, che sono organi giudiziari oggi con maggiori sofferenze. Vanno poi completate, con le necessarie risorse, le riforme finora riguardanti la digitalizzazione dei processi, non soltanto con l'informatizzazione del giudizio di Cassazione, in corso di realizzazione come anche quella del giudizio di fronte ai giudici di pace, ma anche con la completa digitalizzazione delle cancellerie e degli Unep". L'esperienza del lockdown è stata emblematica in proposito: "in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per lacivile la proposta è anzitutto quella di rendere possibile il "graduale inserimento nella magistratura ordinaria - con concorsi riservati o con corsie preferenziali nei concorsi ordinari - di coloro che oggi amministranocome magistrati onorari. Quanto al personale di cancelleria, va incrementato soprattutto per le Corti d'Appello e per la Corte di Cassazione, che sono organi giudiziari oggi con maggiori sofferenze. Vanno poi completate, con le necessarie risorse, le riforme finora riguardanti la digitalizzazione dei processi, non soltanto con l'informatizzazione del giudizio di Cassazione, in corso di realizzazione come anche quella del giudizio di fronte ai giudici di pace, ma anche con la completa digitalizzazione delle cancellerie e degli Unep". L'esperienza del lockdown è stata emblematica in proposito: "in ...

marcotravaglio : NUOVO DEVOTO-DRAGHI Ammucchiata. Classica definizione per un governo che mettesse insieme destra, centro e sinistra… - Giorgiolaporta : 7 elettori su 10 del #centrodestra stanno dicendo no al Governo #Draghi. L'unico spiraglio è fargli fare un governo… - Giorgiolaporta : Dopo i brindisi per il #ConteOut, il popolo di #centrodestra si scatena sui social contro un accordo di legislatura… - comedian72 : RT @Michele_Arnese: Dalle parole di Grillo e Crimi si evince che finalmente con Draghi la transizione energetica e l'ambiente saranno al ce… - marin_cdm : RT @Patrizi79006416: @PaolaAnna8 @GiancarloDeRisi Per la lamorgese, l'importante è che entrino più possibile, più ne entrano e più soldi in… -