Governo | Bonomi Confindustria | “Le nostre priorità sono riforma degli ammortizzatori | del fisco e della pubblica amministrazione”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Dal piano nazionale di ripresa e resilienza al piano vaccinale, dallasociali e delle politiche attive del lavoro, allaPa e delle sue procedure; dalla necessità di una grande alleanza tra pubblico e privato per moltiplicare gli investimenti e concentrarli dove più servono, alla ripresa del paese tendendo in considerazione il peso debito emergenziale che le imprese hanno contratto, allae alla sostenibilità generalefinanza, visto l’andamento del debito”.leindicate dal presidente di, Carlo, al termine dell’incontro con il Presidente del Consiglio incaricato ...

: 'Convinto sostegno all'azione di Draghi'...della votazione on line sulla piattaforma Rousseau chiamata a decidere sul sostegno al. Una ... A farsi sentire è prima di tutto Confindustria, con il presidente Carlo: "Abbiamo espresso ...10 febbraio, 14:04 Italia Governo, Bonomi: "Sostegno di Confindustria convinto a Draghi. C'e' molto da fare per il Paese" Cosi' il presidente degli industriali al termine dell'inc ...Ultimo giorno di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi. L'ex Governatore della Banca d'Italia incontra oggi, dalle 10,30 a Montecitorio, enti locali e forze sociali ...