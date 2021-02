Governo, Bianchi (Wwf): “Ci sarà ministero transizione ecologica” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA . “La buona notizia su cui abbiamo insistito tutti è che ci sarà il ministero della Transizione ecologica dove le competenze saranno concentrate“. Donatella Bianchi, presidente del Wwf, lo dice al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA . “La buona notizia su cui abbiamo insistito tutti è che ci sarà il ministero della Transizione ecologica dove le competenze saranno concentrate“. Donatella Bianchi, presidente del Wwf, lo dice al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

GFScavuzzo : RT @Radio1Rai: ??#Governo Donatella #Bianchi, WWF: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. Lo ha detto la presidente del WWF al… - Virus1979C : RT @Radio1Rai: ??#Governo Donatella #Bianchi, WWF: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. Lo ha detto la presidente del WWF al… - Radio1Rai : ??#Governo Donatella #Bianchi, WWF: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. Lo ha detto la presidente de… - infoitinterno : Totoministri Governo Draghi: Bianchi in pole, Zampa ancora in corsa - rep_bologna : Totoministri Governo Draghi: Bianchi in pole, Zampa ancora in corsa [di Silvia Bignami] [aggiornamento delle 13:45] -