Governo, Beppe Grillo rilancia la richiesta del super-ministero per la transizione ecologica. E dice: "Mettiamo dei fiori nei nostri bazooka"

Un altro post, il giorno dopo aver chiesto di congelare il voto su Rousseau, e poche ore dopo che il Blog delle stelle ha ufficializzato il rinvio della consultazione online per decidere se sostenere il Governo di Mario Draghi. Mentre il presidente incaricato conclude le sue consultazioni incontrando le parti sociali, Beppe Grillo torna a farsi sentire. E insiste ancora una volta sul super ministero per la transizione ecologica, prima richiesta avanzata al presidente della Bce sabato scorso. "Un super ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l'economia, la ..."

