Governo, arriva il sì di Draghi al ministero della Transizione ecologica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico: che preveda un super-ministero della Transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Questo il quesito sul quale si esprimeranno domani gli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau. L’impasse si è sbloccata in serata con il sì di Draghi al superministero per la Transizione ecologica. Il segnale atteso dai vertici del Movimento per sbloccare il voto sulla piattaforma Rousseau e raccogliere il consenso della base, in rivolta da giorni all’idea di dover entrare in un Governo con Forza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico: che preveda un super-e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”. Questo il quesito sul quale si esprimeranno domani gli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau. L’impasse si è sbloccata in serata con il sì dial superper la. Il segnale atteso dai vertici del Movimento per sbloccare il voto sulla piattaforma Rousseau e raccogliere il consensobase, in rivolta da giorni all’idea di dover entrare in uncon Forza ...

Agenzia_Ansa : Arriva l'ok di #Draghi al ministero caro a #M5s, atteso il voto su #Rousseau. Gli attivisti dovranno dire sì o no a… - matteograndi : “Un governo europeista”. “Gli europeisti per Conte”. “La svolta europeista di Di Maio”. “L’antisovranismo”. Poi arr… - CercielloRenato : RT @FebeDiCencrea: L’Unione Europea, dopo aver penalizzato pesantemente L’export dei nostri prodotti agricoli, vuole mettere la dicitura su… - petronillarusso : RT @Agenzia_Ansa: Arriva l'ok di #Draghi al ministero caro a #M5s, atteso il voto su #Rousseau. Gli attivisti dovranno dire sì o no al nuov… - the_fourty : RT @FebeDiCencrea: L’Unione Europea, dopo aver penalizzato pesantemente L’export dei nostri prodotti agricoli, vuole mettere la dicitura su… -