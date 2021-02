Gorgoglione, truffa online da 5mila euro: due denunce (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con l'accusa di aver truffato circa cinquemila euro a una donna di Gorgoglione (Matera), due uomini - uno di 33 anni e l'altro di 25 - sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con l'accusa di averto circa cinquemilaa una donna di(Matera), due uomini - uno di 33 anni e l'altro di 25 - sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci ...

Con l'accusa di aver truffato circa cinquemila euro a una donna di Gorgoglione (Matera), due uomini - uno di 33 anni e l'altro di 25 - sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci (Matera). Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di ...

Gorgoglione: 2 persone denunciate per truffe online

I due sono riusciti a farsi rilevare dalla donna i codici per l’home banking e a prelevare 4.980 euro dal suo conto corrente ...

GORGOGLIONE: TRUFFE ON LINE, I CARABINIERI DENUNCIANO 2 PERSONE

Per evitare di incappare in tali spiacevoli situazioni, il consiglio è sempre quello di attenersi a regole di massima prudenza e in particolare si raccomanda la massima riservatezza nella conservazion ...

