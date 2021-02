Gli ambientalisti: «Draghi ha detto sì al ministero sulla transizione ecologica» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Concluso ieri il secondo giro di incontri con le formazioni politiche, oggi il premier incaricato riceve le parti sociali: si parte con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, poi Confindustria e sindacati. Intanto il M5S si spacca sul rinvio del voto online a Draghi Leggi su corriere (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Concluso ieri il secondo giro di incontri con le formazioni politiche, oggi il premier incaricato riceve le parti sociali: si parte con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, poi Confindustria e sindacati. Intanto il M5S si spacca sul rinvio del voto online a

alessio9722 : @fffitalia @lorepregliasco Facile fare gli ambientalisti nel continente più ecologista del pianeta - pino616gmailco1 : Governo diretta, Draghi, gli ambientalisti: «Ci sarà ministero per transizione green». Meloni: Salvini non parli a… - AlessandroPipi4 : ....come se adesso la pandemia sia terminata. Addirittura, l’ancella dello sbloccatore di trivelle, concorda con gl… - LucianoRomeo9 : RT @AnnaMar74773335: @DMALAGIGI2 Ha parlato tramite gli ambientalisti, stasera forse si potrà votare su Rousseau ???? - AnnaMar74773335 : @DMALAGIGI2 Ha parlato tramite gli ambientalisti, stasera forse si potrà votare su Rousseau ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ambientalisti Governo diretta, Draghi, gli ambientalisti: «Ci sarà ministero per transizione... Il Mattino Stella “Preoccupa assenza professionisti, ma dialogo aperto con Draghi”

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

La motoslitta: un modo innovativo di vivere la montagna. Dove si può andare e le regole

Buona parte degli impianti sciistici sta per aprire ma la recente situazione ha insegnato che ci sono molti altri modi per godersi la neve e la natura. Madesimo in Valtellina è il fulcro delle attivit ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Buona parte degli impianti sciistici sta per aprire ma la recente situazione ha insegnato che ci sono molti altri modi per godersi la neve e la natura. Madesimo in Valtellina è il fulcro delle attivit ...