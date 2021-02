Gli ambientalisti: «Draghi ha detto sì al ministero sulla transizione ecologica» In Francia e Spagna c’è già: come funziona (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Concluso ieri il secondo giro di incontri con le formazioni politiche, oggi il premier incaricato riceve le parti sociali: si parte con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, poi Confindustria e sindacati. Intanto il M5S si spacca sul rinvio del voto online a Draghi Leggi su corriere (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Concluso ieri il secondo giro di incontri con le formazioni politiche, oggi il premier incaricato riceve le parti sociali: si parte con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, poi Confindustria e sindacati. Intanto il M5S si spacca sul rinvio del voto online a

Agenzia_Ansa : 'Ci sarà un ministero per la transizione ecologica', lo dicono gli Ambientalisti dopo le consultazioni con Draghi… - Lichtung5 : Se rendete il fumo un po' green fate felici pure gli ambientalisti.. - giap87625642 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci sarà un ministero per la transizione ecologica', lo dicono gli Ambientalisti dopo le consultazioni con Draghi. #AN… - plgiannetti : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci sarà un ministero per la transizione ecologica', lo dicono gli Ambientalisti dopo le consultazioni con Draghi. #AN… - ComEroe : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci sarà un ministero per la transizione ecologica', lo dicono gli Ambientalisti dopo le consultazioni con Draghi. #AN… -