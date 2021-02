Giustizia, green, no Mes. Ecco le stelle polari per il Governo Draghi. Parla il deputato M5S Silvestri: “Bisogna incidere sui 209 miliardi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il Movimento non ha cambiato idea, ha anzi scongiurato la formazione di un Governo tecnico chiedendo un esecutivo politico”. La ragione? “Bisogna portare avanti una seria programmazione per investire i 209 miliardi del Recovery Fund e questa non può che essere una scelta politica”. È chiaro sul punto l’onorevole M5S Francesco Silvestri, vicepresidente dei deputati M5S. Che è altrettanto archimedeo sui margini di un eventuale sostegno a Draghi: “Non faremo mai passi indietro sul Reddito di cittadinanza, sulla Giustizia, sulla necessità di una transizione energetica e sul no al Mes”. Dunque, Sì al Governo Draghi? “Io sono convinto che se la piattaforma Rousseau dovesse darci il via libera, saremo in grado di indirizzare l’azione di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il Movimento non ha cambiato idea, ha anzi scongiurato la formazione di untecnico chiedendo un esecutivo politico”. La ragione? “portare avanti una seria programmazione per investire i 209del Recovery Fund e questa non può che essere una scelta politica”. È chiaro sul punto l’onorevole M5S Francesco, vicepresidente dei deputati M5S. Che è altrettanto archimedeo sui margini di un eventuale sostegno a: “Non faremo mai passi indietro sul Reddito di cittadinanza, sulla, sulla necessità di una transizione energetica e sul no al Mes”. Dunque, Sì al? “Io sono convinto che se la piattaforma Rousseau dovesse darci il via libera, saremo in grado di indirizzare l’azione di ...

