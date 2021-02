Giro d’Italia 2021, assegnate le wild card! Androni e la Arkea di Quintana restano a casa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) RCS Sport ha comunicato quali saranno le 23 squadre che parteciperanno al Giro d’Italia 2021. Alle 19 squadre UCI World Teams, si sono aggiunte altre quattro formazioni a cui sono state assegnate della wild card. L’Alpecin Fenix, squadra di Mathieu Van der Poel, aveva diritto a ricevere l’invito visto che ha chiuso in testa la classifica Professional della UCI. Proprio la federazione mondiale ha permesso ad RCS di ampliare il numero di wild card (da 1+2 a 1+3) e l’organizzazione del Giro ha premiato solo squadre italiane (Bardiani CSF, Eolo-Kometa, Vini Zabù). Spicca sicuramente la decisione di non assegnare la wild card all’Androni di Gianni Savio e poi anche al Team Arkea di Nairo Quintana, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) RCS Sport ha comunicato quali saranno le 23 squadre che parteciperanno al. Alle 19 squadre UCI World Teams, si sono aggiunte altre quattro formazioni a cui sono statedellacard. L’Alpecin Fenix, squadra di Mathieu Van der Poel, aveva diritto a ricevere l’invito visto che ha chiuso in testa la classifica Professional della UCI. Proprio la federazione mondiale ha permesso ad RCS di ampliare il numero dicard (da 1+2 a 1+3) e l’organizzazione delha premiato solo squadre italiane (Bardiani CSF, Eolo-Kometa, Vini Zabù). Spicca sicuramente la decisione di non assegnare lacard all’di Gianni Savio e poi anche al Teamdi Nairo, che ...

