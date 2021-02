Giro d’affari da 100mila euro al mese Alba di manette per 45 persone

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Pina Ferro Organizzati in gruppi, erano capaci di riversare in maniera massiccia e “in modo costante e sistematico” la droga in diversi quartieri di Salerno e comuni limitrofi. E’ quanto scoperto attraverso le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, culminate nell’esecuzione di 45 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati (38 destinatari della custodia cautelare in carcere e 7 agli arresti domiciliari). Il blitz è scattato all’di ieri, da parte degli uomini della Squadra Mobile di Salerno coadiuvati da personale delle Squadre Mobili di Napoli e di altre Questure, con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine, di unità cinofili e il supporto aereo di un elicottero della Polizia di Stato. Le indagini denominate Chef Crack – Ko, hanno permesso di far luce sull’attività dei gruppi criminali e sulle attività illecite ...