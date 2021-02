Giovanni De Feo ci racconta il suo Dylan Dog | prigioniero in un incubo di burattini

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il nuovo numero della collana Color Fest diDog è in edicola da martedì 8 febbraio. Piccola premessa: Color Fest è una collana di storie inedite e a colori e firmate da sceneggiatori che non necessariamente si sono avvicinati in passato al personaggio di. È il caso diDe Feo, docente, sceneggiatore, romanziere di storie che toccano il fantastico (Il mangianomi e il più recente La stanza senza fine), che ha scritto i testi di questo Mister Punch, disegnato e colorato dal tratto malinconico e suggestivo di Giulio Rincione. Altra piccola premessa: Mister Punch è una maschera della tradizione inglese che compare nei teatri di, derivativa del nostro Pulcinella. Tradizionalmente Mister Punch è un personaggio negativo e tale rimane nella storia di De Feo, anzi, è cattivissimo a tal punto da ...

In edicola, per la collana Color Fest, un numero imperdibile sull'indagatore dell'incubo, sceneggiato da un autore di romanzi fantastici che lo mette contro il corrispettivo inglese di Pulcinella ...
Questo Color Fest 36 è intitolato Mister Punch, ed al centro della storia c'è Dylan con i suoi momenti di odio per le azioni sconclusionate di Groucho. Questa ...