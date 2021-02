Giorno del Ricordo | sulla pelle di noi figli dei profughi litigano ancora comunisti e fascisti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ormai siamo diventati un milione, noie nipoti dei 350mila infoibati ed esuli istriani del 1943-53. Mio padre era profugo dall’isola di Lussino. Oggi commemoriamo il nostrodel, istituito nel 2004. Per 60 anni ci hanno ricordato troppo poco. Ora perfino troppo, cosicchénostradi nuovo i nostalgici. Cioè gli stessi che ci massacrarono e terrorizzarono spingendo i nostri genitori e nonni alla fuga (ijugoslavi), o che scatenarono la guerra persa che provocò l’amputazione territoriale e l’esodo (iitaliani). In realtà la maggioranza delle nostre famiglie non ha mai ricordato granché. Appena hanno potuto, ihanno ...

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Draghi propone di prolungare l’anno scolastico fino al 30 giugno. Lo aveva fatto anche Lucia Az… - RealPiccinini : Ho appena saputo che il mio vecchio socio @MassMarianella con Liverpool-Manchester City ha festeggiato la telecrona… - fanpage : Oggi è il Giorno del Ricordo, dedicato al massacro delle #Foibe per rendere onore alle oltre diecimila vittime di n… - Diego_Sandri : RT @Aba_Tweet: Oggi, vent’anni fa, moriva Niccolò Galli, promessa del Bologna. Aveva 17 anni, e nell’unica partita giocata in Serie A aveva… - giuseppebaggio : RT @MediasetTgcom24: Foibe, oggi si celebra il Giorno del Ricordo #foibe -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno del

Ormai siamo diventati un milione, noi figli e nipoti dei 350mila infoibati ed esuli istriani1943 - 53. Mio padre era profugo dall'isola di Lussino. Oggi commemoriamo il nostroRicordo, istituito nel 2004. Per 60 anni ci hanno ricordato troppo poco. Ora perfino troppo, cosicché sulla nostra pelle litigano di nuovo i nostalgici comunisti e fascisti. Cioè gli stessi ...... G20 - Primo "Academics informal gathering" in videoconferenza 11.30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzierà a Palazzo Montecitorio, la CelebrazioneRicordo" ...Con l'estendersi delle campagne vaccinali si torna a parlare di "passaporto sanitario". Una sorta di patente di immunità per poter tornare a viaggiare. Matteo Alviti ...La lente d’ingrandimento resta lì, puntata sull’evoluzione dei casi a scuola. Fronte decisivo per dosare le misure e soprattutto per allentare le restrizioni. Sette giorni fa, a ridosso del passaggio ...