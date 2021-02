Giorno del ricordo, perché il 10 febbraio e a cosa si riferisce (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giorno del ricordo, il 10 febbraio si celebra questo Giorno. Scopriamo il motivo e a cosa si fa riferimento googleIl Parlamento italiano nel 2004 ha istituito il 10 febbraio come “Il Giorno del ricordo”. In questo giornata si ricorda la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe. Quando parliamo di Foibe, facciamo riferimento a enormi cavità naturali dove migliaia di persone vennero gettate tra il 1943 e 1945, alcune volte ancora in vita, dai partigiani comunisti che rispondevano al dittatore jugoslavo Tito. Inoltre in quegli anni ci fu anche un altro fatto increscioso: tutta la popolazione italiana, che viveva al confine tra Croazia e Friuli Venezia Giulia nei territori di Istria, della Dalmazia, di Fiume e Zara, fu ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)del, il 10si celebra questo. Scopriamo il motivo e asi fa riferimento googleIl Parlamento italiano nel 2004 ha istituito il 10come “Ildel”. In questo giornata si ricorda la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe. Quando parliamo di Foibe, facciamo riferimento a enormi cavità naturali dove migliaia di persone vennero gettate tra il 1943 e 1945, alcune volte ancora in vita, dai partigiani comunisti che rispondevano al dittatore jugoslavo Tito. Inoltre in quegli anni ci fu anche un altro fatto increscioso: tutta la popolazione italiana, che viveva al confine tra Croazia e Friuli Venezia Giulia nei territori di Istria, della Dalmazia, di Fiume e Zara, fu ...

