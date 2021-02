Giorno del ricordo |   Cuozzo | “L’Europa risarcisca i familiari degli esuli italiani fiumani | istriani e dalmati”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiValva (Sa). “L’Italia si si faccia carico di pretendere dalun risarcimento in favore dei parenti”. È l’appello ai parlamentariche arriva, neldel, dall’avvocato cassazionista, politico salernitano e studioso delle foibe, Michele. Unimportante per la memoria storica del nostro Paese, il 10 febbraio, istituito qualenazionale delper conservare e rinnovare la memoriae di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre...

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Draghi propone di prolungare l’anno scolastico fino al 30 giugno. Lo aveva fatto anche Lucia Az… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Paolo Veronese, Nozze di Cana, 1562-1563, olio su tela, Parigi, Musée du Louvre… - Avvenire_Nei : Il racconto del vescovo Firas Dardar che ha parlato con la ragazzina musulmana, che ogni giorno va a pregare nella… - ClementiF : RT @PLCastagnetti: OGGI È IL GIORNO DEL RICORDO. Le persecuzioni,le fucilazioni,le foibe dei “titini” nei territori Giuliano-dalmati sono u… - mariuccia12345 : RT @MarisaDenaro71: #10febbraio #GiornatadelRicordo I massacri delle foibe e l'esodo istriano- dalmata-Giuliano, pagine di una storia che… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno del

'Io ho cinque clienti al, al week end una ventina. Un mio amico e collega arabo ha esagerato'... E' intervenuta la polizia, con una retata, come avveniva al tempoproibizionismo in America. ...Tra qualcheMioCinema sarà quindi disponibile su Android Tv , Amazon Fire tv App , e Samsung Tizen Tv . I nuovi servizi saranno accessibili dopo essersi nuovamente registrati sul sito...Per partecipare è necessario scaricare un codice da www.lotteriadegliscontrini.gov.it e mostrarlo all’esercente al momento del pagamento. Il consumatore avrà diritto a un biglietto virtuale per ogni e ...Costa caro all’allenatore, ma soprattutto al direttore sportivo il finale ‘caldo’ con la Pro Vercelli. Un turno di squalifica a Solcia ...